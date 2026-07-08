6 Weton Ini Diprediksi Bangkit dari Masa Sulit dan Meraih Kesuksesan Menurut Primbon Jawa

Weton bangkit menuju kesuksesan dan akhiri derita kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki perjalanan hidup dan karakter yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya disebut akan melewati berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum akhirnya menemukan jalan menuju keberhasilan.
Masa sulit yang pernah dilalui diyakini menjadi proses pembentukan diri, hingga membuat seseorang menjadi lebih kuat, matang, dan siap meraih peluang yang lebih besar. Berdasarkan ramalan tersebut, sejumlah weton disebut memiliki potensi mengalami perubahan nasib, dari penuh hambatan menuju kehidupan yang lebih baik.
Primbon Jawa menggambarkan bahwa keberuntungan, kemudahan, dan pencapaian besar dapat datang setelah seseorang melewati berbagai ujian dalam hidup.
Mengutip akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang disebut akan mengalami kebangkitan menuju kesuksesan dan meninggalkan masa-masa sulit menurut kepercayaan Primbon Jawa.
1. Rabu Pahing
Rabu Pahing memiliki karakter yang berani dan penuh keyakinan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.
Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi situasi sulit dan selalu berusaha menghadapinya dengan kepala tegak.
Keberanian alami yang dimiliki menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku.
Meskipun perjalanan hidup tidak selalu berjalan lancar, kekuatan mental yang kuat membuat mereka mampu bangkit dari setiap kegagalan.
Menurut primbon Jawa, Rabu Pahing diprediksi akan meraih rezeki besar ketika memasuki usia dewasa melalui kerja keras dan usaha yang tidak kenal lelah.
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