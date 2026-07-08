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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.28 WIB

6 Shio Ini Diprediksi Memiliki Keberuntungan Finansial Besar dan Berpotensi Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio yang akan mendapatkan rezeki melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan mendapatkan rezeki melimpah. (Magnific)

JawaPos.com - Astrologi Tionghoa kembali menjadi sorotan karena berbagai prediksinya mengenai keberuntungan dan perjalanan hidup seseorang. Dalam kepercayaan tersebut, beberapa shio dipercaya memiliki energi positif yang berkaitan dengan kemakmuran, peluang besar, serta pencapaian finansial.

Sejumlah shio disebut-sebut memiliki potensi kuat dalam menarik rezeki dan mencapai kesuksesan. Mereka diyakini mampu menemukan berbagai peluang, membangun kehidupan yang mapan, serta memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju keberhasilan.

Meski demikian, pencapaian dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usaha, keputusan, dan kesempatan yang dimanfaatkan seseorang.

Berdasarkan penjelasan dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut berpotensi memperoleh keberlimpahan rezeki dan memiliki peluang meraih kesuksesan besar menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Harimau

Shio Harimau yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 diprediksi akan mengalami lonjakan kekayaan yang spektakuler.

Karakteristik keberanian dan kekuatan yang dimiliki Harimau akan semakin terasah dan memberikan keuntungan maksimal dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi.

Kemampuan mereka dalam menganalisis peluang investasi akan menjadi kunci utama meraih kesuksesan finansial yang luar biasa.

Dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga maupun rekan bisnis, akan mengalir deras untuk membantu mewujudkan ambisi besar mereka.

Keberanian mengambil langkah terobosan dalam karir akan membuka pintu-pintu kesempatan emas yang selama ini tertutup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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