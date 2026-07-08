4 Shio Ini Diyakini Memiliki Bakat Berdagang dan Berpotensi Meraih Kesuksesan Finansial

Shio Dapat Banyak Rezeki Berkat Berdagang. (unsplash.com)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut memiliki karakter yang mendukung keberhasilan dalam dunia bisnis. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan alami dalam melihat peluang, membangun hubungan dengan orang lain, serta berani mengambil langkah untuk mengembangkan usaha.
Sifat seperti pandai berkomunikasi, memiliki semangat pantang menyerah, dan mampu membaca situasi menjadi beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan keberhasilan seseorang dalam berdagang. Tak heran, beberapa shio dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang dalam bidang usaha.
Pada 2026, sejumlah prediksi astrologi menyebutkan bahwa peluang keberuntungan semakin terbuka bagi mereka yang aktif menjalankan bisnis, terutama bagi shio yang dinilai selaras dengan energi perdagangan dan kemajuan finansial.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dipercaya memiliki bakat berdagang dan berpeluang meraih kesuksesan dalam dunia usaha.
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1. Shio Tikus
Shio Tikus dikenal memiliki sifat cerdas, teliti, dan sangat jeli dalam membaca situasi. Dalam dunai dagang, kemampuan membaca kebutuhan pasar sangatlah penting.
Pemilik Shio Tikus memiliki insting untuk tahu kapan harus ambil stok, kapan harus menjual, dan kepada siapa harus bermitra.
Tahun ini bagi Shio Tikus yang serius berdagang akan banyak pelanggan datang, bahkan tanpa promosi besar. Ini adalah waktu panen dari kecerdasan yang selama ini mereka asah diam-diam.
2. Shio Ular
Dalam diamnya Shio Ular memiliki sifat pemikir strategis, mereka tidak gegabah, dan selalu mencari momen yang tepat.
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