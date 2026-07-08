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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.11 WIB

Kemakmuran di Masa Depan, 4 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Finansial di Usia Lebih Matang

Ilustrasi zodiak yang akan kaya dan sukses finansial di usia senja (freepik/drobotdean) - Image

Ilustrasi zodiak yang akan kaya dan sukses finansial di usia senja (freepik/drobotdean)

JawaPos.com - Tidak semua orang mencapai kemapanan finansial sejak usia muda. Ada sebagian yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun karier, mengumpulkan pengalaman, dan menemukan strategi terbaik sebelum akhirnya menikmati hasil dari kerja keras mereka.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki perjalanan menuju kesuksesan yang cenderung lebih lambat. Meski demikian, proses tersebut justru membentuk ketangguhan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengelola keuangan yang lebih baik, sehingga peluang untuk meraih kekayaan di usia yang lebih matang dinilai semakin besar.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut memiliki pola perjalanan seperti ini? Berikut empat zodiak yang diyakini baru mencapai puncak kesuksesan finansial setelah melewati berbagai pengalaman hidup, sebagaimana dirangkum dari My Inner Creative.

1. Taurus

Seorang Taurus adalah lambang kegigihan yang sabar. Mereka bekerja dengan kecepatan mereka sendiri, menolak untuk tergesa-gesa oleh tekanan eksternal atau norma budaya seputar 'kesuksesan di usia 30.'

Taurus sering kali berpegang pada rencana yang menurut orang lain terlalu lambat atau hati-hati, tetapi itulah alasan mengapa mereka akhirnya berhasil.

Anda akan melihat mereka berinvestasi sedikit demi sedikit, menabung dengan cermat, dan terus bekerja untuk mencapai tujuan tanpa terganggu oleh tren baru yang menarik.

Psikolog telah mempelajari konsep kepuasan yang tertunda dan menemukan bahwa individu yang dapat menahan godaan langsung sering kali mencapai kesuksesan jangka panjang yang lebih signifikan.

Taurus secara alami memiliki sifat ini. Jika mereka memutuskan menginginkan gaya hidup atau karier tertentu, mereka tidak akan mudah tersesat.

Mereka menghargai keamanan, dan itulah yang mendorong mereka untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh yang mungkin tidak berkilau pada awalnya tetapi bersinar terang seiring waktu.

Mereka mungkin diam saja, tetapi di balik layar, seorang Taurus bagaikan seorang tukang kebun yang merawat benih hingga panennya melimpah.

2. Virgo

Virgo sering kali terlihat perfeksionis, dan mereka cenderung sangat kritis terhadap kemajuan mereka sendiri sehingga mereka tidak menyadari saat mereka membuat langkah besar.

Meskipun sebagian orang mungkin melihat kritik diri ini sebagai suatu kekurangan, pada akhirnya hal inilah yang mendorong Virgo ke liganya sendiri, terutama dalam hal uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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