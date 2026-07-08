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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 9 Juli 2026 | 01.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Kamis, 9 Juli 2026: Saatnya Melihat dari Sudut Pandang Baru, Peluang Baik Datang Ketika Hati dan Pikiran Selaras

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - Memasuki Kamis, 9 Juli 2026, Pisces diprediksi menjalani hari yang penuh dengan proses pembelajaran dan kesempatan untuk berkembang. 

Sebagai zodiak yang dikenal memiliki intuisi kuat, penuh empati, dan kaya imajinasi, Anda sering kali mampu memahami situasi yang tidak disadari orang lain. 

Hari ini, kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai dinamika yang muncul, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun urusan keuangan.

Meski demikian, tantangan terbesar Pisces bukan berasal dari lingkungan sekitar, melainkan dari cara memandang suatu persoalan. 

Ketika Anda mampu melihat sebuah situasi dari sudut pandang yang lebih luas, berbagai kebuntuan yang sempat terasa rumit perlahan akan menemukan jalan keluarnya. 

Bersikap terbuka terhadap masukan dan tidak terpaku pada asumsi sendiri akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat. 

Ramalan juga menyarankan Pisces untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi sebelum kembali mengejar berbagai target.

Selain itu, hari ini menjadi waktu yang baik untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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