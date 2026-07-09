Ramalan Zodiak Pisces 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka membantu. Hari ini adalah waktu untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang-orang terkasih agar mereka merasa istimewa.

Hari ini, pisces akan bertemu orang baru, bersosialisasi, dan sekadar bersantai untuk bersenang-senang.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan romantis dengan bertemu seseorang yang menarik. Terkait karir, jangan sampai terlibat dalam perdebatan dengan manajer, kolega, atau temanmu.

Sementara itu, kurangi mengonsumsi makanan cepat saji dan tingkatkan asupan makanan kaya serat agar tetap sehat. Terkait keuangan, bisnis pisces akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Pisces

Hari ini, kesempatan untuk menjalin hubungan romantis sangat nyata, karena pisces akan bertemu seseorang yang sangat menarik. Kemungkinan besar, pisces akan bertemu orang ini dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pertemuan ini akan menarik dan bahkan cukup romantis, meskipun pisces harus berusaha menahan diri agar tidak terlalu larut dalam perasaan sampai keluar dari kantor.

Karir Pisces

Pisces mungkin akan terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu dengan manajer, kolega, atau bahkan dengan seorang teman. Ini mungkin karena masalah sepele yang tidak terlalu penting.

Pisces tidak boleh membuat musuh sekarang. Jangan menempatkan diri di pusat perhatian bersama orang-orang yang salah dan membuat diri sendiri terlihat buruk. Ini adalah situasi yang dapat dihindari.

Kesehatan Pisces