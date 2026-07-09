Ramalan Cinta 12 Zodiak 9 Juli 2026: Taurus Berhati-hatilah Memandang Pasangan dan Gemini Berhentilah Berasumsi

JawaPos.com - Venus memasuki Virgo pada hari Kamis ini, 9 Juli 2026. Momen ini mengubah cara Anda menunjukkan kasih sayang dan menciptakan hubungan yang langgeng.

Sementara itu, energi yang dipancarkan mengharuskan Anda melihat melampaui daya tarik fisik dan merangkul momen-momen kecil serta detail praktis yang diperlukan untuk membangun kehidupan bersama orang yang Anda cintai.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (9/7), berikut ini ramalan cinta untuk 12 zodiak pada Kamis, 9 Juli 2026.



1. Aries

Anda pantas untuk merasa dalam kondisi terbaik dan inilah saatnya!.

Venus di Virgo menjadi waktu yang tepat untuk Aries berinvestasi pada diri sendiri.

Renungkan kembali rutinitas kesehatan dan cara-cara Anda meningkatkan perawatan diri.

Lalu, pastikan tidak terlalu keras pada diri sendiri, karena itu tidak akan membuat Anda merasa dalam kondisi terbaik.

Ini tidak hanya bermanfaat untuk diri, tapi juga untuk hubungan Anda.

2. Taurus

Berhati-hatilah Taurus dalam memandang pasangan dan hubungan di hari ini, 9 Juli 2026.

Saat Venus di Virgo, Anda memiliki kesempatan untuk berdua saling menunjukkan betapa Anda dan pasangan benar-benar peduli.

Tapi, hal itu juga dapat membuat Anda hanya melihat kesalahan.

Ingat, tidak ada yang sempurna, demikian dengan Anda dan pasangan.

Jadi, jangan saling menunjuk-nunjuk semua hal yang dianggap salah.