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Kamis, 9 Juli 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Peluang profesional baru akan hadir bagi zodiak aquarius. Bintang-bintang berpihak pada aquarius hari ini, jadi ini adalah hari yang baik untuk memulai proyek atau usaha baru. 

Proyek ini akan sukses, membantu aquarius menuai manfaat luar biasa, serta menjaga semangat aquarius tetap tinggi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 9 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus memastikan menjalin hubungan serius dan tidak membuang waktu dalam hubungan jangka pendek. Terkait karir, konsentrasikan diri pada tugas dan hindari argumen yang tidak perlu dengan rekan kerja.

Sementara itu, hindari makanan olahan dan diproses yang dapat menyebabkan penurunan kesehatan. Pada sisi keuangan, aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.

Cinta Aquarius

Peluang aquarius untuk menemukan pasangan cukup tinggi. Aquarius telah mengalami beberapa masa sulit dalam pencarian cinta baru-baru ini, tetapi hari ini aquarius mampu menarik perhatian beberapa orang. Saat ini, pastikan menjalin hubungan yang serius dan jangan membuang waktu dalam hubungan jangka pendek.

Karir Aquarius

Waspadalah terhadap pertengkaran yang tidak perlu dengan siapa pun hari ini, karena ada indikasi bahwa ketegangan mungkin meningkat. Persaingan yang ketat dapat membuat aquarius gelisah. 

Konsentrasikan diri pada tugas dan hindari argumen yang tidak perlu. Jangan membahayakan ketenangan pikiran sendiri secara tidak perlu. Perhatikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga tingkat stres tetap rendah dan pertahankan sikap tenang.

Kesehatan Aquarius

Kesehatan aquarius perlu sedikit perhatian hari ini, karena aquarius rentan sakit. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah kebiasaan makan. 

Cobalah untuk menghindari makanan olahan dan diproses, karena dapat menyebabkan penurunan kesehatan. Jika dapat mengubah beberapa kebiasaan tidak sehat, tingkat energi aquarius mulai membaik menjelang akhir hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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