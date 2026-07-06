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Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.46 WIB

Dari Gemini hingga Libra, 6 Zodiak Ini Dikenal Memiliki Penampilan Awet Muda

Ilustrasi Perempuan dengan Wajah Awet Muda (Sebelas Studio/Vecteezy) - Image

Ilustrasi Perempuan dengan Wajah Awet Muda (Sebelas Studio/Vecteezy)

JawaPos.com - Banyak orang tetap terlihat segar dan lebih muda dibandingkan usia mereka, meski tanpa mengandalkan produk perawatan kulit atau perawatan kecantikan yang mahal.

Seiring bertambahnya usia, perubahan pada penampilan mereka tampak tidak begitu mencolok. Dalam dunia astrologi, kondisi tersebut diyakini berkaitan dengan karakter yang dimiliki setiap zodiak.

Mengutip Parent From Heart, terdapat enam zodiak yang dipercaya mampu mempertahankan kesan awet muda hingga memasuki usia dewasa. Apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?

1. Gemini

Gemini memiliki keingintahuan alami dan energi menyenangkan yang membuat mereka tampak lebih muda dari usia sebenarnya.

Kecintaan pada kesenangan, pembelajaran, dan bersosialisasi membuat mereka tampak awet muda dan bersemangat.

Mereka jarang menganggap hidup terlalu serius, ini membantunya terhindar dari stres yang dapat menyebabkan penuaan dini.

2. Leo

Leo memiliki energi percaya diri dan cemerlang yang membuat mereka tampak muda, berapa pun usia aslinya.

Semangat hidup dan karisma alami membuat mereka menonjol, serta kecintaan pada perawatan diri membuat dirinya sangat memperhatikan penampilan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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