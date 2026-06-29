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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.19 WIB

Selalu Tersenyum, 10 Weton Ini Terkenal Awet Muda Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang yang awet muda. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang awet muda. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki aura positif sehingga kerap dikaitkan dengan penampilan yang tetap segar dan terlihat awet muda.

Pemilik weton tersebut diyakini memiliki energi yang baik, sehingga tidak hanya memancarkan pesona, tetapi juga sering dihubungkan dengan kesehatan, semangat hidup, dan keberuntungan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Menurut kepercayaan tersebut, perpaduan antara kondisi fisik yang prima dan sikap positif membuat mereka tampak lebih ceria serta memiliki daya tarik tersendiri di mata orang lain.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA pada Senin (29/6), terdapat sepuluh weton yang dipercaya memiliki aura berseri dan tampak awet muda menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Wage

Selasa Wage memiliki neptu 10 dengan naungan planet Mars dan Matahari yang memberikan ketenangan luar biasa.

Pribadi yang sangat tenang dan tidak mudah terbebani oleh masalah hidup menjadi ciri utama yang membedakan mereka dari kombinasi kelahiran lainnya.

Kemampuan melihat hidup dari sisi positif dan mencintai kedamaian membuat mereka jauh dari perasaan iri hati dan amarah yang merusak.

Energi tinggi dan daya tahan fisik yang baik membuat mereka cenderung aktif dan bersemangat dalam menjalani setiap aspek kehidupan.

Ketenangan batin yang luar biasa disertai semangat spiritual tinggi dan sifat ringan tangan membuat wajah mereka selalu bersih, cerah, dan memancarkan sinar positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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