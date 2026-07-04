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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.02 WIB

Aura Kecantikan Memancar Sempurna, 5 Weton Perempuan Ini Dianugerahi Paras Cantik dan Awet Muda

Ilustrasi seorang wanita yang semakin cantik secara fisik. (Freepik/lookstudio)

JawaPos.com – Dalam pandangan Primbon Jawa, paras cantik alami dan aura awet muda sering dikaitkan dengan keberkahan serta energi positif yang dimiliki seseorang.

Beberapa weton tertentu dipercaya memiliki daya tarik fisik yang menonjol sekaligus pesona yang membuat mereka tampak lebih awet muda, yang dalam kepercayaan tersebut sering dihubungkan dengan perlindungan energi tertentu.

Hal ini membuat mereka dianggap memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal penampilan maupun aura yang terpancar.

Mengutip kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut lima weton perempuan yang disebut memiliki paras cantik dan awet muda menurut Primbon Jawa di bawah naungan khodam Ratu Kencana.

1. Selasa Wage

Perempuan dengan weton Selasa Wage dikenal memiliki aura cerah dan awet muda yang mencerminkan sifat alami mereka sebagai titisan Ratu Kencana. Mereka memiliki karakter yang sabar, bijaksana, dan penyabar, sehingga jarang mudah tersinggung.

Kelebihan lain adalah kemampuan mereka menjaga rahasia dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Namun, mereka cenderung memiliki sifat buruk, seperti mudah curiga dan sulit diajak bercanda.

Kesetiaan dan sifat pemaaf menjadi daya tarik istimewa mereka, menjadikan mereka layak dipertimbangkan untuk dijadikan pasangan hidup. Inner beauty yang terpancar membuat mereka terlihat menarik dan memikat hingga usia tua.

2. Senin Legi

Perempuan dengan weton Senin Legi memiliki karakter yang kuat, berprinsip, dan tegas dalam setiap tindakannya. Mereka sangat logis, sehingga lebih mengandalkan akal dibanding perasaan dalam mengambil keputusan.

Sifat ini membuat mereka sulit dipengaruhi oleh emosi, menjadikan mereka sosok yang tenang dan stabil. Paras yang cantik dan inner beauty yang terpancar membuat mereka tampak awet muda sepanjang hidup.

Mereka juga dikenal sopan, cinta damai, dan memiliki akhlak baik yang menjadi ciri khas kepribadian mereka. Kemampuan membangun hubungan sosial yang luas membuka pintu rezeki yang melimpah bagi mereka. Aura kecantikan alami membuat mereka menjadi magnet perhatian dari orang di sekitarnya.

3. Rabu Kliwon

Editor: Setyo Adi Nugroho
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