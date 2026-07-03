Orang yang Terlihat 20 Tahun Lebih Muda dari Usianya Biasanya Menunjukkan 10 Kebiasaan Sehari-hari Ini, Menurut Psikologi

seseorang yang terlihat lebih muda 20 tahun / foto: Magnific/user11472009

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang usianya sudah memasuki 50 atau bahkan 60 tahun, tetapi penampilannya masih terlihat seperti berusia 30-an? Banyak orang mengira rahasianya hanya terletak pada faktor genetik atau penggunaan produk perawatan kulit yang mahal. Padahal, berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana tubuh dan wajah mengalami proses penuaan.



Psikologi modern memandang bahwa kondisi mental, kebiasaan, serta cara seseorang mengelola emosi berhubungan erat dengan kesehatan fisik. Ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan pikiran dan gaya hidupnya, tubuh pun merespons dengan lebih baik. Hormon stres lebih terkendali, kualitas tidur meningkat, dan proses regenerasi sel berlangsung lebih optimal.



Tentu saja tidak ada cara untuk benar-benar menghentikan penuaan. Namun, ada banyak kebiasaan sederhana yang terbukti membantu seseorang tampak lebih segar, sehat, dan awet muda dibandingkan usia sebenarnya.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), terdapat 10 kebiasaan sehari-hari yang sering dimiliki oleh orang-orang yang terlihat jauh lebih muda, menurut berbagai temuan dalam psikologi.



1. Mereka Mengelola Stres dengan Baik



Stres kronis merupakan salah satu faktor terbesar yang mempercepat proses penuaan. Ketika tubuh terus-menerus memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi, kesehatan kulit, sistem imun, hingga kualitas tidur dapat terganggu.



Orang yang tampak awet muda bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Bedanya, mereka memiliki kemampuan mengelola tekanan hidup dengan lebih sehat.



Mereka biasanya:



Tidak memendam emosi terlalu lama.

Mau berbicara dengan orang yang dipercaya.

Melakukan relaksasi atau meditasi.

Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotional regulation, yaitu kemampuan mengatur respons emosional terhadap berbagai situasi kehidupan.



2. Mereka Tidur yang Cukup dan Berkualitas



Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan jaringan, regenerasi sel kulit, dan menyeimbangkan berbagai hormon.



Kurang tidur dalam jangka panjang sering dikaitkan dengan:



Kulit kusam.

Lingkaran hitam di bawah mata.

Wajah terlihat lelah.

Penurunan daya ingat.

Meningkatnya stres.



Orang yang terlihat lebih muda umumnya menjadikan tidur sebagai prioritas, bukan sebagai sisa waktu setelah menyelesaikan semua pekerjaan.



3. Mereka Tetap Aktif Bergerak



Psikologi kesehatan menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga memperbaiki suasana hati melalui pelepasan hormon endorfin.



Tidak semua orang yang tampak muda harus rajin pergi ke pusat kebugaran. Banyak dari mereka hanya konsisten melakukan aktivitas sederhana seperti:



Berjalan kaki.

Bersepeda.

Yoga.

Peregangan ringan.

Berkebun.



Gerakan tubuh yang konsisten membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga kulit memperoleh pasokan oksigen dan nutrisi yang lebih baik.



4. Mereka Memiliki Pikiran yang Positif



Orang yang optimistis cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang selalu memandang segala sesuatu secara negatif.



Psikologi positif menjelaskan bahwa pola pikir optimistis membuat seseorang lebih mudah menemukan solusi dibandingkan terus-menerus terjebak dalam kecemasan.



Sikap positif bukan berarti mengabaikan kenyataan, melainkan memilih untuk tetap berharap dan mencari jalan keluar meski menghadapi tantangan.



Ekspresi wajah yang lebih santai dan sering tersenyum juga membuat seseorang terlihat lebih muda secara alami.



5. Mereka Menjaga Hubungan Sosial yang Sehat



Manusia merupakan makhluk sosial. Berinteraksi dengan keluarga, teman, atau komunitas memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental.



Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial berkualitas cenderung:



Lebih bahagia.

Lebih jarang mengalami depresi.

Memiliki tingkat stres lebih rendah.

Hidup lebih lama.



Sebaliknya, kesepian yang berkepanjangan dapat mempercepat penurunan kesehatan fisik maupun mental.



6. Mereka Terus Belajar Hal Baru



Orang yang awet muda biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.



Mereka senang:



Membaca buku.

Mengikuti kursus.

Belajar bahasa baru.

Mencoba hobi baru.

Mengembangkan keterampilan.



Psikologi kognitif menjelaskan bahwa aktivitas belajar membantu menjaga otak tetap aktif sehingga fungsi memori dan kemampuan berpikir tetap terpelihara.



Semangat belajar juga membuat seseorang terlihat lebih berenergi dan penuh antusiasme.



7. Mereka Tidak Terlalu Keras pada Diri Sendiri



Perfeksionisme sering kali membuat seseorang hidup dalam tekanan.



Orang yang tampak lebih muda biasanya memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian alami dari kehidupan.



Mereka lebih mudah memaafkan diri sendiri dan tidak terus-menerus menyalahkan diri ketika menghadapi kegagalan.



Konsep ini dikenal dalam psikologi sebagai self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pengertian seperti memperlakukan sahabat dekat.



8. Mereka Bersyukur atas Hal-Hal Kecil



Melatih rasa syukur terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Orang yang terbiasa bersyukur lebih fokus pada hal-hal positif dibandingkan terus mengeluhkan kekurangan.



Kebiasaan sederhana seperti menuliskan tiga hal yang disyukuri setiap hari mampu meningkatkan kebahagiaan sekaligus mengurangi stres.



Ketika pikiran lebih tenang, ekspresi wajah pun menjadi lebih rileks sehingga memberikan kesan lebih muda.



9. Mereka Menjaga Pola Makan dengan Bijak



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan makan lebih penting dibandingkan diet ekstrem.



Orang yang tampak awet muda umumnya:



Mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran.

Minum air putih yang cukup.

Mengurangi makanan ultra-proses.

Tidak makan secara berlebihan karena emosi.



Hubungan antara pikiran dan pola makan sangat erat. Orang yang mampu mengendalikan stres biasanya juga lebih mudah menjaga pola makan sehat.



10. Mereka Memiliki Tujuan Hidup



Memiliki tujuan hidup membuat seseorang lebih bersemangat menjalani hari.



Psikologi menyebut bahwa individu yang memiliki makna hidup cenderung lebih tangguh menghadapi tekanan dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi.



Tujuan tersebut tidak harus besar. Bisa berupa:



Membesarkan keluarga.

Mengembangkan usaha.

Membantu orang lain.

Berkarya.

Menjalani hobi yang disukai.



Perasaan bahwa hidup memiliki arti membantu menjaga motivasi, energi, dan semangat yang sering kali tercermin dari penampilan fisik.



Awet Muda Berawal dari Kebiasaan, Bukan Keajaiban



Menjadi tampak lebih muda bukan hanya soal menggunakan produk perawatan kulit atau menjalani prosedur kosmetik. Psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental.



Mengelola stres, tidur yang cukup, aktif bergerak, menjaga hubungan sosial, terus belajar, hingga memiliki tujuan hidup merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya terlihat pada wajah, tetapi juga dirasakan dalam kualitas hidup secara keseluruhan.



Pada akhirnya, orang yang terlihat jauh lebih muda sering kali bukan mereka yang berusaha melawan usia, melainkan mereka yang menjalani hidup dengan lebih seimbang, penuh rasa syukur, dan mampu merawat kesehatan mental maupun fisik setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah yang, jika dilakukan secara konsisten, dapat membuat seseorang memancarkan energi positif dan tampak lebih segar di setiap tahap kehidupannya.