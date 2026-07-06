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Edi Yulianto
Senin, 6 Juli 2026 | 13.00 WIB

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Mencari Penguasa Derbi Semenanjung Iberia!

Cristiano Ronaldo menegaskan Portugal siap menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 meski lawannya berstatus unggulan juara. (Instagram/@portugal) - Image

Cristiano Ronaldo menegaskan Portugal siap menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 meski lawannya berstatus unggulan juara. (Instagram/@portugal)

JawaPos.com - Portugal akan berjumpa Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Derbi Semenanjung Iberia itu akan tersaji di AT&T Stadium, Airlington, Amerika Serikat, Selasa (7/7) dini hari WIB.

Di atas kertas, Spanyol mungkin lebih diunggulkan untuk melaju ke perempat final. Pemicunya tentu saja rekor pertemuan kedua tim sejauh ini, di mana Spanyol lebih digdaya ketimbang Cristiano Ronaldo dkk.

Selama 11 pertemuan di turnamen resmi FIFA, Spanyol telah memenangi 5 laga, dan satu kemenangan menjadi milik Portugal. Sementara sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Fakta itu menggambarkan betapa Spanyol kerap mendominasi, tapi perlu dicatat bahwa saat ini adalah fase krusial di mana seluruh kontestan yang masih memiliki peluang lolos akan memberikan segalanya, termasuk Portugal.

Portugal asuhan Roberto Martinez berhasil melewati masa-masa sulit untuk mengalahkan Kroasia 2-1 di pertandingan knock-out, sementara anak asuh Luis de la Fuente menikmati kemenangan mudah 3-0 atas Austria di babak 32 besar.

Pratinjau Pertandingan

Cristiano Ronaldo sempat menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari bangku cadangan ketika Josko Gvardiol mengira telah membawa pertandingan Portugal vs Kroasia ke babak perpanjangan waktu di babak 32 besar, apalagi setelah upaya sebelumnya dari Ivan Perisic, Goncalo Ramos, dan peraih lima kali Ballon d'Or tersebut.

Bola jelas mengenai Renato Veiga dan Mario Pasalic sebelum sampai ke kaki Gvardiol, tetapi tayangan ulang tidak memberikan kesimpulan pasti ketika menganalisis kemungkinan sentuhan dari kepala Igor Matanovic, memaksa wasit untuk mengandalkan sensor bola untuk menentukan apakah striker Kroasia yang menjulang tinggi itu memang melakukan kontak pada saat Pasalic berada dalam posisi offside.

'Snickometer' tidak berbohong, dan gol penyama Kroasia di menit-menit terakhir dianulir di depan bangku cadangan A Seleccao das Quinas yang bersorak gembira, memastikan bahwa mimpi Piala Dunia Ronaldo akan berlanjut dengan mengorbankan mimpi pemain hebat sepanjang masa lainnya, Luka Modric.

Portugal juga menghapus sejarah 60 tahun dengan mencapai babak 16 besar, memenangkan pertandingan Piala Dunia setelah tertinggal untuk pertama kalinya sejak 1966 melawan Korea Utara. Tetapi, kutukan babak 16 besar telah menghantui mereka dalam beberapa waktu terakhir.

Editor: Edi Yulianto
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