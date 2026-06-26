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Jumat, 26 Juni 2026 | 22.44 WIB

3 Weton yang Rezekinya Melimpah Ruah di Tahun 2026, Peluang Sukses dan Kaya Raya Terbuka Lebar

Ilustrasi weton yang akan memperoleh rezeki luar biasa besar di tahun 2026 (Pexels) - Image

Ilustrasi weton yang akan memperoleh rezeki luar biasa besar di tahun 2026 (Pexels)

JawaPos.com - Besar atau kecilnya rezeki seseorang tentu menjadi salah satu misteri kehidupan yang tidak pernah terungkap sepenuhnya.

Namun, adanya faktor keberuntungan dapat membawa perubahan besar, bahkan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, untuk kembali merasakan kecukupan.

Pada tahun 2026, diprediksi ada beberapa orang yang berpeluang mendapatkan rezeki berlimpah hingga mampu mengubah arah hidup mereka secara signifikan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut adalah deretan weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki luar biasa besar di tahun 2026, sehingga peluang mereka untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan terbuka sangat lebar.

1. Weton Rabu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16.

Di tahun 2026 ini, mereka diramalkan akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak hingga punya peluang menjadi orang kaya.

Kerezekian mereka di tahun ini bisa sangat begitu melimpah karena mereka pandai dalam segala hal.

Apa yang diperbuat baik terkait bisnis atau pekerjaan di kantor sama-sama bisa dikelola dan dimaksimalkan sampai bisa mendatangkan banyak rezeki.

2. Weton Kamis Kliwon 

Editor: Candra Mega Sari
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