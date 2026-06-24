10 Weton Istimewa yang Diprediksi Memiliki Garis Tangan Pembawa Kekayaan dan Kesuksesan Besar

Ilustrasi weton yang kaya dan sukses. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama berabad-abad.
Melalui perpaduan hari kelahiran dan pasaran, primbon Jawa memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, serta arah perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan ukuran mutlak, pembahasan tentang weton tetap menarik karena sering dikaitkan dengan rezeki, keberuntungan, dan kesuksesan.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki potensi besar untuk mencapai kehidupan yang mapan.
Potensi tersebut tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan semata, tetapi juga dengan karakter positif yang dipercaya melekat pada diri mereka, seperti kerja keras, disiplin, kepemimpinan, kemampuan membaca peluang, dan kecerdasan dalam mengelola keuangan.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah sepuluh weton istimewa yang diprediksi memiliki garis tangan pembawa kekayaan dan kesuksesan besar.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki energi kejayaan paling kuat.
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