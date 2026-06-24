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Rabu, 24 Juni 2026 | 23.27 WIB

3 Weton yang Hidupnya Bakal Dapat Limpahan Rezeki dan Kebahagian di Sepanjang Tahun 2026 Menurut Primbon

Weton yang diramalkan hidupnya bakal dapat limpahan rezeki dan kebahagiaan di sepanjang tahun 2026 menurut primbon. (Freepik) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya bakal dapat limpahan rezeki dan kebahagiaan di sepanjang tahun 2026 menurut primbon. (Freepik)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 ini bisa saja memberikan banyak hal kepada orang-orang.

Baik atau buruk, banyak atau sedikit telah diatur sedemikian rupa sehingga penerimaannya kembali pada masing-masing pihak.

Segelintir di antaranya dikatakan hidupnya akan penuh dengan rezeki dan juga kebahagian yang menyenangkan hati.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya bakal dapat limpahan rezeki dan kebahagiaan di sepanjang tahun 2026 menurut primbon.

Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton Minggu Pahing diramalkan hidupnya akan dekat dengan keberuntungan.

Di tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan memperoleh banyak rezeki dari jalan yang disenangi.

Selain dari pekerjaan utama, pundi-pundi rupiah dikatakan bisa turut hadir melalui hal-hal yang selama ini jadi kesenangan mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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