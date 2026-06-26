5 Weton Diramal Sukses Besar Jika Berani Merantau Jauh dari Kampung Halaman Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat lima weton yang diramal akan meraih sukses besar apabila berani merantau jauh dari kampung halaman.

Merantau dipandang sebagai keputusan berat karena membutuhkan keberanian untuk hidup mandiri jauh dari keluarga dan lingkungan yang biasa dikenal.

Namun bagi kelima weton ini, justru di tanah perantauanlah rezeki melimpah dan keberuntungan besar diramalkan akan lebih mudah ditemukan.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (26/6), lima weton diramal sukses besar jika berani merantau jauh dari kampung halaman menurut primbon jawa.

1. Jumat legi

Pemilik weton Jumat Legi umumnya memiliki watak keras dan mudah marah, namun rezekinya cenderung selalu lancar dan tercukupi.

Naungan parasan arastunding yang dimilikinya membuat weton ini sering ditunjuk untuk hal-hal positif yang membuka peluang baru.

Sikap optimis yang kuat menjadi modal utama weton ini dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di tempat baru.

Pemahamannya tentang pentingnya bangkit kembali setelah terjatuh turut memperkuat mentalnya saat menjalani kehidupan di perantauan.