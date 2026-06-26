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Jumat, 26 Juni 2026 | 16.11 WIB

3 Weton yang Rezekinya Segunung di Tahun 2026, Peluang Sukses dan Kaya Raya Terbuka Lebar

Weton yang diramalkan rezekinya segunung di tahun 2026, hingga peluang sukses dan kaya terbuka lebar. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan rezekinya segunung di tahun 2026, hingga peluang sukses dan kaya terbuka lebar. (dok: pexels)

JawaPos.com - Besar-kecilnya rezeki seseorang tentulah jadi salah satu misteri kehidupan yang tidak terungkap.

Namun, dengan adanya keberuntungan, maka seseorang yang tengah hidup dalam kesempitan ekonomi pun bisa turut menikmati kelapangan rezeki.

Di tahun 2026, ada sedikit orang yang dimungkinkan punya rezeki yang besar di periode ini hingga bisa mengubah banyak hal di hidupnya.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan rezekinya segunung di tahun 2026, hingga peluang sukses dan kaya terbuka lebar.

1. Weton Rabu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16.

Di tahun 2026 ini, mereka diramalkan akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak hingga punya peluang menjadi orang kaya.

Kerezekian mereka di tahun ini bisa sangat begitu melimpah karena mereka pandai dalam segala hal.

Apa yang diperbuat baik terkait bisnis atau pekerjaan di kantor sama-sama bisa dikelola dan dimaksimalkan sampai bisa mendatangkan banyak rezeki.

2. Weton Kamis Kliwon 

Editor: Hanny Suwindari
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