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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 16.56 WIB

7 Filosofi Hidup yang Membuat Orang Sukses Lebih Maju dengan Pola Pikir Positif Menurut Psikologi

Filosofi hidup orang sukses lebih maju dengan pola pikir positif menurut psikologi./Magnific/ pressfoto - Image

Filosofi hidup orang sukses lebih maju dengan pola pikir positif menurut psikologi./Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Psikologi orang sukses menunjukkan bahwa filosofi hidup tertentu membuat mereka selalu selangkah lebih maju dibandingkan kebanyakan orang yang menjalani hari tanpa arah jelas.

Pola pikir positif yang konsisten diterapkan sehari-hari menjadi pembeda nyata antara orang yang merasa bahagia dan orang yang terus merasa tertinggal dalam hidupnya.

Psikologi orang sukses mengungkap bahwa filosofi hidup ini bukan tentang keberuntungan melainkan tentang cara pandang yang sengaja dipilih dan dilatih setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (26/6), berikut  tujuh filosofi hidup yang menjadi dasar psikologi orang sukses untuk selalu selangkah lebih maju dengan pola pikir positif yang konsisten.

1. Jalan tercepat menuju kesengsaraan adalah terlalu banyak berpikir dan kurang bertindak

Intuisi memberi arah tanpa alasan, sementara ego justru menyediakan seribu pembenaran untuk setiap tindakan yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan terlalu lama.

Sebuah penelitian menemukan bahwa 80 persen pengemudi menilai diri mereka di atas rata-rata, padahal secara statistik hal itu mustahil terjadi.

Masalah sesungguhnya muncul ketika seseorang tidak mampu mengenali kesalahan mereka sendiri akibat kurangnya kompetensi dan kesadaran diri yang memadai.

2. Tubuh yang tidak seimbang memicu kecemasan yang sebenarnya tidak perlu

Menjaga keseimbangan tubuh berarti menghindari stimulan berlebihan yang sering dipasarkan sebagai peningkat performa fisik maupun mental dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Hanny Suwindari
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