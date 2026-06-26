Dari Nol Hingga Sukses Besar! 5 Weton Ini Disebut Paling Mudah Menarik Kekayaan

JawaPos.Com - Kesuksesan sering kali tidak datang secara instan. Banyak orang harus melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan masa-masa sulit sebelum akhirnya menikmati hasil dari kerja keras mereka.

Dalam pandangan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter, potensi, dan jalan hidup yang berbeda-beda, termasuk dalam urusan rezeki dan kekayaan.

Beberapa weton bahkan disebut memiliki kemampuan alami untuk menarik peluang baik, bertemu dengan orang-orang yang membawa manfaat, serta menemukan jalan menuju kemakmuran.

Meskipun mereka tidak selalu lahir dalam kondisi serba berkecukupan, ketekunan dan karakter yang dimiliki membuat mereka mampu bangkit dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentu saja, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari warisan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa dan tidak dapat dijadikan ukuran pasti mengenai masa depan seseorang.

Namun, banyak orang menganggapnya sebagai motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang sering disebut memiliki kemampuan kuat dalam menarik kekayaan dan membangun kesuksesan dari bawah.