3 Weton Sultan yang Meski Hidup Boros tapi Tetap Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

weton sultan yang meski hidup boros tapi tetap kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ mego-studio
JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat tiga weton yang dijuluki sultannya weton karena dipercaya paling beruntung dibandingkan weton-weton lainnya.
Ketiga weton ini terkenal dengan gaya hidup yang boros dan suka hura-hura, namun tetap mampu hidup kaya raya.
Ramalan primbon Jawa telah dipakai selama ratusan tahun, mulai dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa, untuk membaca karakter dan peruntungan hidup manusia.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (26/6), tiga weton sultan yang meski hidup boros tapi tetap kaya raya menurut primbon jawa.
1. Kamis pahing
Weton Kamis Pahing berada di bawah naungan Lintang Salah Ukur yang memengaruhi watak dasarnya.
Pemilik weton ini dikenal cuek terhadap lingkungan sekitar dan sangat menghindari urusan yang bukan menjadi tanggung jawabnya.
Dalam hal pertemanan, weton ini tidak pilih-pilih dan mudah berbaur dengan siapa saja.
Sikap rajinnya membuat pekerjaan apa pun yang digeluti hampir selalu berakhir dengan hasil yang baik.
Kepemimpinan yang dimiliki weton ini juga kuat, terlihat dari kemampuannya mengayomi dan melindungi orang-orang di bawahnya.
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