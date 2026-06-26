8 Weton Punya Insting Tajam dan Sulit Dibohongi Menurut Primbon Jawa, Jalan Menuju Sukses Kaya Raya

weton punya insting tajam dan sulit dibohongi hingga sukses kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat sejumlah weton yang dikenal memiliki insting tajam sehingga sulit dibohongi oleh siapa pun di sekitarnya.
Delapan weton ini disebut mampu membaca situasi, menebak kebenaran, dan terhindar dari berbagai musibah berkat kepekaan batinnya yang kuat.
Kepekaan tersebut tidak hanya melindungi diri dari bahaya, tetapi juga menjadi jalan menuju kesuksesan dan kekayaan dalam hidupnya.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (26/6), delapan weton punya insting tajam dan sulit dibohongi hingga sukses kaya raya menurut primbon jawa.
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1. Jumat kliwon
Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dan dikenal sebagai pribadi penyabar, murah hati, serta disukai banyak orang di sekitarnya.
Sifat berwawasan luas, pandai berbicara, dan berbakat memimpin membuat weton ini mampu membuat tenteram hati orang lain.
Firasatnya yang kuat membuat weton ini selalu mengutarakan perasaannya tentang sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi.
2. Kamis kliwon
Weton Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dengan pemikiran luas, tidak mudah menyerah, dan dikenal optimis dalam menjalani hidup.
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