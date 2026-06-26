Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 15.52 WIB

8 Weton Punya Insting Tajam dan Sulit Dibohongi Menurut Primbon Jawa, Jalan Menuju Sukses Kaya Raya

weton punya insting tajam dan sulit dibohongi hingga sukses kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix - Image

weton punya insting tajam dan sulit dibohongi hingga sukses kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ benzoix

JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat sejumlah weton yang dikenal memiliki insting tajam sehingga sulit dibohongi oleh siapa pun di sekitarnya.

Delapan weton ini disebut mampu membaca situasi, menebak kebenaran, dan terhindar dari berbagai musibah berkat kepekaan batinnya yang kuat.

Kepekaan tersebut tidak hanya melindungi diri dari bahaya, tetapi juga menjadi jalan menuju kesuksesan dan kekayaan dalam hidupnya.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (26/6), delapan weton punya insting tajam dan sulit dibohongi hingga sukses kaya raya menurut primbon jawa.

1. Jumat kliwon

Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 dan dikenal sebagai pribadi penyabar, murah hati, serta disukai banyak orang di sekitarnya.

Sifat berwawasan luas, pandai berbicara, dan berbakat memimpin membuat weton ini mampu membuat tenteram hati orang lain.

Firasatnya yang kuat membuat weton ini selalu mengutarakan perasaannya tentang sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi.

2. Kamis kliwon

Weton Kamis Kliwon memiliki neptu 16 dengan pemikiran luas, tidak mudah menyerah, dan dikenal optimis dalam menjalani hidup.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Weton Diramal Sukses Besar Jika Berani Merantau Jauh dari Kampung Halaman Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Diramal Sukses Besar Jika Berani Merantau Jauh dari Kampung Halaman Menurut Primbon Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 | 16.14 WIB

3 Weton yang Rezekinya Segunung di Tahun 2026, Peluang Sukses dan Kaya Raya Terbuka Lebar - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya Segunung di Tahun 2026, Peluang Sukses dan Kaya Raya Terbuka Lebar

Jumat, 26 Juni 2026 | 16.11 WIB

5 Weton Sukses dengan Bisnis Jadi Bos Besar dan Potensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Sukses dengan Bisnis Jadi Bos Besar dan Potensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 | 08.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore