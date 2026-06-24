Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 08.33 WIB

5 Weton Sukses dengan Bisnis Jadi Bos Besar dan Potensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Weton sukses dengan bisnis jadi bos berpotensi kaya raya menurut primbon Jawa../Magnific/ lifeforstock - Image

Weton sukses dengan bisnis jadi bos berpotensi kaya raya menurut primbon Jawa../Magnific/ lifeforstock

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan sukses dengan bisnis dan berpotensi menjadi bos besar yang kaya raya.

Kelima weton ini memiliki karakter alami yang sangat mendukung dunia usaha sehingga peluang sukses berbisnis terbuka lebar.

Primbon Jawa mencatat bahwa kecerdasan, kemandirian, dan ketenangan emosi menjadi modal utama setiap weton dalam menjalankan usaha.

Dengan menekuni bidang yang sesuai karakter, potensi menjadi bos besar dan kaya raya dari kelima weton ini bisa terwujud.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), lima weton sukses dengan bisnis jadi bos besar dan potensi kaya raya menurut primbon jawa.

1. Jumat Pon

Weton Jumat Pon berneptu 13 dan dikenal rendah hati, bertutur kata baik, serta sangat pandai mengelola emosinya sehari-hari.

Sifat bijaksana dan berwibawa menjadikan setiap keputusan bisnis yang diambil weton ini selalu dipertimbangkan dengan sangat matang.

Karakter tertutup yang suka menyimpan masalah sendiri justru membuat fokus dalam berbisnis tidak mudah terganggu hal lain.

Kecerdasan yang dimiliki menjadi modal utama yang sangat mendukung kemampuan weton ini membaca peluang usaha secara tepat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Weton Sering Difitnah Justru Semakin Sukses dan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

7 Weton Sering Difitnah Justru Semakin Sukses dan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 | 08.14 WIB

5 Weton yang Bakal Sukses Berbisnis, Berpotensi Jadi Bos Besar Kaya Raya Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton yang Bakal Sukses Berbisnis, Berpotensi Jadi Bos Besar Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

Kamis, 25 Juni 2026 | 21.53 WIB

Tidak Bergantung pada Keberuntungan Semata, 5 Shio Ini Bakal Hidup Mapan dan Sukses di Usia 30 Tahun - Image
Zodiak

Tidak Bergantung pada Keberuntungan Semata, 5 Shio Ini Bakal Hidup Mapan dan Sukses di Usia 30 Tahun

Rabu, 24 Juni 2026 | 03.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore