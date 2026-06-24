5 Weton Sukses dengan Bisnis Jadi Bos Besar dan Potensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang diramalkan sukses dengan bisnis dan berpotensi menjadi bos besar yang kaya raya.

Kelima weton ini memiliki karakter alami yang sangat mendukung dunia usaha sehingga peluang sukses berbisnis terbuka lebar.

Primbon Jawa mencatat bahwa kecerdasan, kemandirian, dan ketenangan emosi menjadi modal utama setiap weton dalam menjalankan usaha.

Dengan menekuni bidang yang sesuai karakter, potensi menjadi bos besar dan kaya raya dari kelima weton ini bisa terwujud.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), lima weton sukses dengan bisnis jadi bos besar dan potensi kaya raya menurut primbon jawa.

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1. Jumat Pon

Weton Jumat Pon berneptu 13 dan dikenal rendah hati, bertutur kata baik, serta sangat pandai mengelola emosinya sehari-hari.

Sifat bijaksana dan berwibawa menjadikan setiap keputusan bisnis yang diambil weton ini selalu dipertimbangkan dengan sangat matang.

Karakter tertutup yang suka menyimpan masalah sendiri justru membuat fokus dalam berbisnis tidak mudah terganggu hal lain.