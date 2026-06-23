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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 26 Juni 2026 | 08.14 WIB

7 Weton Sering Difitnah Justru Semakin Sukses dan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

weton sering difitnah justru semakin sukses dan kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ stockking - Image

weton sering difitnah justru semakin sukses dan kaya raya menurut primbon jawa./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat tujuh weton yang sering difitnah namun justru semakin sukses dan kaya raya dalam hidupnya.

Fitnah yang ditujukan kepada ketujuh weton ini biasanya muncul karena rasa iri dan dengki dari orang-orang di sekitarnya.

Primbon Jawa mencatat bahwa kebaikan hati dan kemampuan mengubah hal negatif menjadi positif menjadi kunci utama keberhasilan mereka.

Setiap weton memiliki karakter unik yang mampu mengubah fitnah menjadi pemacu semangat untuk semakin maju dan berkembang.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (25/6), tujuh weton sering difitnah justru semakin sukses dan kaya raya menurut primbon jawa.

1. Selasa Pahing

Weton Selasa Pahing berneptu 12 dan dikenal rela berkorban, sabar, serta suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan.

Kebaikan hati ini sering menimbulkan rasa iri sehingga banyak orang berusaha menjatuhkannya melalui fitnah dan kabar bohong.

Watak aras kembang yang dimilikinya justru menjadikan fitnah sebagai pemacu semangat untuk semakin maju dan sukses.

2. Minggu Legi

Editor: Hanny Suwindari
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