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Rabbany Wanadriani
Rabu, 24 Juni 2026 | 03.06 WIB

Tidak Bergantung pada Keberuntungan Semata, 5 Shio Ini Bakal Hidup Mapan dan Sukses di Usia 30 Tahun

ilustrasi shio yang hidupnya sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidupnya sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berdasarkan sejumlah prediksi, terdapat lima shio yang diperkirakan akan mencapai kehidupan yang stabil dan penuh keberhasilan setelah memasuki usia 30 tahun ke atas.

Kesuksesan tersebut diyakini dapat diraih sejak usia muda berkat kerja keras, ketekunan, tekad yang kuat, serta dukungan keberuntungan yang menyertai perjalanan mereka.

Tak hanya itu, mereka juga disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan positif dari berbagai faktor yang membantu mempercepat pencapaian tujuan hidup.

Lalu, shio apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Mungkinkah salah satunya adalah Anda? Simak ulasan lengkapnya berikut ini yang dirangkum dari Naurakom.

1. Naga

Orang bershio Naga dianggap beruntung dalam hal mencapai kesuksesan di usia muda.

Mereka penuh semangat, cerdas, dan percaya diri sekaligus tidak pernah takut untuk mengambil risiko besar dan berani mengejar impian.

Karena sifat inilah banyak orang yang lahir di Tahun Naga mampu meraih kesuksesan di usia muda, baik dalam karier maupun keuangan.

2. Kuda

Orang bershio Kuda juga dikenal paling beruntung dalam mencapai kesuksesan di usia muda karena cerdas, lincah, energik serta memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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