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Rabbany Wanadriani
Jumat, 26 Juni 2026 | 04.03 WIB

Hatinya Sebenarnya Baik, 6 Zodiak Ini Dikenal Tidak Memiliki Teman Dekat

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/wayhomestudio - Image

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com – Tidak semua orang yang baik hati dan penuh perhatian memiliki banyak teman dekat. Ada kalanya seseorang yang selalu siap membantu dan peduli terhadap orang lain justru mengalami kesulitan dalam membangun hubungan pertemanan yang erat.

Menurut astrologi, karakter tertentu, kebiasaan pribadi, atau bahkan berbagai faktor dalam kehidupan dapat membuat seseorang lebih sulit menjalin koneksi emosional yang mendalam dengan orang di sekitarnya.

Akibatnya, meski dikenal ramah dan tulus, mereka cenderung memiliki lingkaran pertemanan yang terbatas atau tidak memiliki banyak sahabat dekat.

Dikutip dari Myinnercreative, berikut enam zodiak yang dikenal berhati baik dan penuh kepedulian, tetapi sering kali kesulitan memiliki teman dekat.

1. Aquarius

Aquarius ramah dan santai, tetapi mereka cenderung menjaga emosinya tetap jauh.

Mereka menyukai percakapan mendalam dan perdebatan intelektual, tetapi jika menyangkut perasaan pribadi, zodiak ini sering kali mengucilkan orang lain.

Sifat mandiri membuat mereka nyaman menyendiri dan tidak berupaya mempertahankan persahabatan dekat.

2. Virgo

Virgo baik hati, dapat diandalkan, dan selalu bersedia membantu orang lain, tetapi mereka bisa menjadi musuh terburuk bagi dirinya sendiri dalam hal persahabatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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