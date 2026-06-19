Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Sama Sekali di Usia 60-an Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini

JawaPos.com - Di usia 60-an, banyak orang mulai memasuki tahap hidup yang lebih tenang: anak-anak sudah mandiri, tanggung jawab karier mereda, dan waktu pribadi menjadi lebih luas. Namun, ada satu hal yang sangat memengaruhi kualitas hidup di fase ini—kedekatan sosial.

Dilansir dari Geediting, psikologi menunjukkan bahwa individu yang sama sekali tidak memiliki teman dekat di usia lanjut umumnya menampilkan pola perilaku tertentu yang sering kali tidak mereka sadari.

Bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai cermin agar kita memahami bagaimana kesepian sosial terbentuk secara halus dan bagaimana kita bisa memperbaikinya, berikut 8 perilaku yang paling sering muncul.

1. Terlalu Mandiri Hingga Menolak Bantuan, Walaupun Membutuhkannya

Banyak orang yang hidup tanpa hubungan dekat membangun benteng kemandirian ekstrem. Mereka terbiasa melakukan segalanya sendiri, sehingga meminta bantuan terasa seperti kelemahan.

Secara psikologis, ini muncul karena penghindaran keterikatan—mereka pernah kecewa atau tidak pernah merasa benar-benar bisa mengandalkan orang lain. Akibatnya, mereka menolak dukungan yang justru bisa membuka pintu kedekatan sosial.

2. Menghindari Percakapan Emosional dan Selalu Menjaga Jarak

Seseorang yang tidak punya teman dekat sering terlihat ramah, tetapi hubungannya dangkal. Mereka bisa berbicara panjang lebar tentang topik umum, namun ketika pembicaraan masuk ke ranah pribadi, mereka mundur.

Ini dikenal sebagai emotional distancing, mekanisme perlindungan diri yang mencegah kedekatan tapi pada akhirnya menutup peluang persahabatan yang mendalam.