Menurut Psikologi, Inilah 8 Perilaku yang Menjelaskan Mengapa Orang Baik Jarang Punya Teman Dekat

JawaPos.com - Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang baik hati pasti dikelilingi banyak teman. Kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang tulus, suka membantu, dan memiliki empati tinggi, tetapi justru tidak memiliki sahabat dekat atau lingkaran pertemanan yang besar.

Hal ini bukan berarti ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Dalam psikologi, kualitas hubungan tidak selalu ditentukan oleh seberapa baik seseorang, melainkan juga oleh cara mereka berinteraksi, menetapkan batasan, dan membangun kedekatan emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan perilaku yang dapat menjelaskan mengapa orang baik terkadang tidak memiliki teman dekat.

1. Mereka Lebih Sering Mendengarkan daripada Membuka Diri

Orang yang baik biasanya menjadi pendengar yang luar biasa. Mereka mampu memberikan perhatian penuh dan membuat orang lain merasa nyaman untuk bercerita.

Namun, ada sisi lain yang sering tidak disadari. Mereka cenderung menyimpan masalah dan perasaan mereka sendiri. Akibatnya, hubungan menjadi tidak seimbang. Orang lain merasa didengarkan, tetapi tidak benar-benar mengenal mereka secara mendalam.

Menurut psikologi, kedekatan emosional terbentuk melalui keterbukaan dua arah. Jika seseorang hanya berperan sebagai pendengar, hubungan yang terjalin bisa terasa hangat, tetapi tidak cukup dalam untuk berkembang menjadi persahabatan yang sangat dekat.

2. Mereka Terlalu Mandiri

Sebagian orang baik terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain dan lebih memilih memikul beban tanpa meminta bantuan.