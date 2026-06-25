Berkah Seumur Hidup, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Selalu Terbuka

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.
Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran, primbon Jawa memberikan gambaran tentang watak, keberuntungan, hingga potensi perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, pembahasan mengenai weton tetap menarik karena sering dikaitkan dengan rezeki, kesuksesan, dan kemapanan hidup.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang selalu terbuka.
Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa kekayaan dalam jumlah besar, tetapi juga kesempatan kerja yang baik, usaha yang berkembang, hubungan sosial yang mendukung, kesehatan yang terjaga, hingga kehidupan keluarga yang harmonis.
Menariknya, weton-weton yang sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki biasanya memiliki karakter positif yang mendukung keberhasilan.
Mereka dikenal tekun, sabar, disiplin, pandai membangun relasi, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah delapan weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang selalu terbuka menurut berbagai penafsiran primbon Jawa.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama