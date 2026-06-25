Berkah Seumur Hidup, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Selalu Terbuka

JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran, primbon Jawa memberikan gambaran tentang watak, keberuntungan, hingga potensi perjalanan hidup seseorang.

Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, pembahasan mengenai weton tetap menarik karena sering dikaitkan dengan rezeki, kesuksesan, dan kemapanan hidup.

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang selalu terbuka.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa kekayaan dalam jumlah besar, tetapi juga kesempatan kerja yang baik, usaha yang berkembang, hubungan sosial yang mendukung, kesehatan yang terjaga, hingga kehidupan keluarga yang harmonis.

Menariknya, weton-weton yang sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki biasanya memiliki karakter positif yang mendukung keberhasilan.

Mereka dikenal tekun, sabar, disiplin, pandai membangun relasi, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.