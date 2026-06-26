Selalu Ada Jalan, Ini 8 Weton Karir Cemerlang dan Berpeluang Naik Jabatan Menurut Primbon Jawa

weton karir cemerlang dan berpeluang naik jabatan menurut primbon jawa./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Primbon Jawa mencatat delapan weton yang diramal memiliki karir cemerlang dengan peluang besar mendapatkan jabatan baru di tempat kerja.
Kedelapan weton ini diyakini mampu menunjukkan kinerja yang menonjol sehingga lebih mudah dilirik oleh atasan maupun pimpinan perusahaan.
Selain karir yang menanjak, weton-weton tersebut juga diramalkan akan diiringi rezeki berlimpah sepanjang perjalanan profesionalnya.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (26/6), delapan weton karir cemerlang dan berpeluang naik jabatan menurut primbon jawa.
1. Senin pon
Weton Senin Pon memiliki neptu 11 dengan watak ramah, sopan, dan selalu berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan.
Kepandaian dan kecekatannya membuat weton ini mudah dilihat oleh atasan serta mampu membangun hubungan kerja yang lebih erat dengan manajer.
Kombinasi karakter tersebut menjadi alasan utama mengapa karir weton ini diprediksi cemerlang sepanjang tahun ini.
2. Minggu wage
Weton Minggu Wage memiliki neptu 9 dengan sifat pandai menyembunyikan perasaan, dermawan, namun tetap memiliki hati yang keras.
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