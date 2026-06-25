Ramalan Zodiak Aquarius 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan memiliki hari yang fantastis. Hari ini, aquarius harus murah hati dengan waktu dan energi yang dimiliki. Semakin banyak mengungkapkan perasaan, semakin menguntungkan hari aquarius ke depan.

Selain itu, ada kemungkinan seseorang yang baru akan memasuki hidup aquarius, yang mungkin menjadi salah satu hal yang membuat aquarius tersenyum lebar hari ini. Biarkan hati membimbingmu dalam situasi ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 25 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memperbaiki hubungan asmara saat ini dan melakukan percakapan dengan pasangan sekarang juga. Terkait karir, beberapa gangguan akhirnya menghilang dan aquarius dapat fokus pada pekerjaan.

Sementara itu, lakukan perawatan kulit karena ini penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan kulit. Pada sisi keuangan, lakukan perencanaan cermat yang sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Cinta Aquarius

Aquarius dan pasangan mungkin memiliki perbedaan pendapat, tetapi jangan biarkan hal itu merusak perasaanmu terhadapnya. Mulailah memperbaiki hubunganmu dan lakukan percakapan dengannya sekarang juga.

Karir Aquarius

Jika bekerja di bidang administrasi, aquarius akan menemukan perubahan yang menyenangkan di kantor hari ini. Kekacauan yang ada selama beberapa hari terakhir akan hilang dan membuat tempat kerja menjadi nyaman.

Beberapa gangguan telah menghilang dan aquarius akhirnya dapat fokus pada pekerjaan. Aquarius dapat bekerja dalam keheningan alami hari ini.

Kesehatan Aquarius

Saat ini, banyak perbaikan yang ditunjukkan dalam masalah kulit dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika memiliki kondisi yang lebih serius, kemungkinan besar kondisi kulit aquarius menjadi lebih bersih. Jangan abaikan rutinitas perawatan kulit, karena ini penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan kulit.