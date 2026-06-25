Ramalan Zodiak Libra 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra perlu fokus pada pengambilan keputusan keuangan yang praktis dan menguntungkan. Hal ini bisa dicapai dengan membeli atau menjual rumah.
Mungkin, libra ingin duduk dan berbicara dengan keluarga tentang berbagai strategi investasi dan peluang pendapatan potensial.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 25 Juni 2026.
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Libra (23 September – 22 Oktober)
Seseorang yang zodiak libra temui secara tidak sengaja menunjukkan perhatiannya. Terkait karir, perubahan di tempat kerja pada akhirnya akan membawa libra lebih dekat menuju tujuan karir.
Sementara itu, kondisi kulit libra yang baik akan memancarkan aura sehat dan bahagia. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu libra mengelola uang dengan lebih baik.
Cinta Libra
Jika masih lajang, seseorang yang libra temui secara tidak sengaja menunjukkan perhatiannya. Jika sedang menjalin hubungan, pasangan akan mengungkapkan betapa berartinya libra baginya. Hari ini, pasangan akan benar-benar membuat libra tersenyum. Beri tahu pasangan betapa berkomitmennya libra kepadanya.
Karir Libra
Hari ini, profil pekerjaan libra akan berubah karena lubra memutuskan mengambil pekerjaan baru. Perubahan karir ini adalah keputusan yang disengaja dan memang itulah yang libra harapkan.
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