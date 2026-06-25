Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, banyak orang yang akan peduli dan ada untuk zodiak leo hari ini. Kehadiran orang-orang yang memiliki tempat khusus di hati leo, akan membuat hari lebih bahagia.

Manfaatkan kesempatan unik hari ini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang yang penting. Leo harus menghargai momen ini dan menikmati hari ini sepenuhnya.

Hari ini, zodiak virgo merasakan beberapa masalah keamanan dalam hidup. Jangan lengah, karena virgo mungkin perlu memperketat langkah-langkah keamanan di rumah. Virgo perlu ekstra hati-hati dengan tidak mudah percaya dan jangan membiarkan orang asing masuk ke rumah.

Saat keluar rumah, lakukan semua tindakan keamanan yang memungkinkan. Awasi orang asing yang berkeliaran di sekitar rumah dan mintalah bantuan pihak berwenang jika virgo memiliki keraguan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 25 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memikirkan bagaimana cara membangun hubungan yang penuh kasih sayang dengan pasangan. Terkait karir, leo akan segera mendapatkan pekerjaan kembali setelah baru saja menganggur secara tiba-tiba.

Sementara itu, awasi dan pantau kondisi kesehatan pasangan meskipun secara keseluruhan leo tidak perlu khawatir. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.

Cinta Leo