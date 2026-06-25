Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak aries mungkin merasa puas dan senang. Saat ini, aries memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang, mendapatkan ketenaran, dan mencapai banyak prestasi.
Hal ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunan aries, jadi nikmati saja semuanya dan rasakan kejayaan pencapaianmu. Aries pantas mendapatkan pujian atas semua usaha yang telah dilakukan.
Jangan heran jika zodiak taurus merasa sangat lesu hari ini. Hal tersebut normal mengingat semua kerja keras yang taurus lakukan minggu lalu. Pastikan taurus tidak membiarkan perasaan negatif ini mengendalikan diri.
Jika memiliki tenggat waktu penting hari ini, pastikan taurus mengesampingkan suasana hati dan tidak membiarkannya memengaruhi pekerjaan. Lebih baik tidak membiarkan amarah menghalangi tujuanmu. Cobalah selalu membayangkan gambaran besar dan teruslah maju.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 25 Juni 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Daripada bersikeras dan mempertahankan pendirian, lebih baik zodiak aries berkompromi dengan pasangan. Terkait karir, aries akhirnya mendapatkan kabar baik yang menjadi dorongan bahwa situasi terkini tidak seburuk yang terkira.
Sementara itu, aries perlu fokus memerhatikan kesehatan pasangan, namun tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Terkait keuangan, kerja keras dan inisiatif aries akan menghasilkan pendapatan tambahan yang selama ini diinginkan.
Cinta Aries
Hari ini, aries berada dalam posisi yang masuk akal untuk berkompromi dengan pasangan, daripada bersikeras dan mempertahankan pendirian. Hal ini kemungkinan besar akan berkaitan dengan masalah yang relatif kecil. Bertindaklah dengan bijak hari ini dan cobalah untuk menjaga perdamaian.
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