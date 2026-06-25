Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra perlu fokus pada pengambilan keputusan keuangan yang praktis dan menguntungkan. Hal ini bisa dicapai dengan membeli atau menjual rumah.
Mungkin, libra ingin duduk dan berbicara dengan keluarga tentang berbagai strategi investasi dan peluang pendapatan potensial.
Hari ini, zodiak scorpio mungkin perlu mengasah kemampuan diplomasi. Scorpio sedang dalam posisi buruk dan kesulitan untuk keluar. Pada keadaan tegang ini, tampaknya tidak ada yang berhasil kecuali melakukan taktik.
Untuk keluar dari situasi ini, scorpio harus mengandalkan kemampuan linguistik dan sosial. Cobalah menggunakan kemampuan berpikir untuk keluar dari situasi ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 25 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Seseorang yang zodiak libra temui secara tidak sengaja menunjukkan perhatiannya. Terkait karir, perubahan di tempat kerja pada akhirnya akan membawa libra lebih dekat menuju tujuan karir.
Sementara itu, kondisi kulit libra yang baik akan memancarkan aura sehat dan bahagia. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu libra mengelola uang dengan lebih baik.
Cinta Libra
Jika masih lajang, seseorang yang libra temui secara tidak sengaja menunjukkan perhatiannya. Jika sedang menjalin hubungan, pasangan akan mengungkapkan betapa berartinya libra baginya. Hari ini, pasangan akan benar-benar membuat libra tersenyum. Beri tahu pasangan betapa berkomitmennya libra kepadanya.
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