Ramalan Zodiak Leo 25 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin merasa sedikit tegang dan tidak tahu apa penyebabnya. Leo mungkin cenderung terkejut oleh suara-suara yang tidak terduga atau tersinggung, padahal tidak ada niat buruk.

Hubungan dengan orang lain mungkin sedikit tegang, sehingga leo perlu mengomunikasikan tentang perasaan sendiri. Cobalah untuk menghilangkan ketegangan dengan berjalan cepat atau berolahraga di pusat kebugaran.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 25 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memikirkan bagaimana cara membangun hubungan yang penuh kasih sayang dengan pasangan. Terkait karir, leo akan segera mendapatkan pekerjaan kembali setelah baru saja menganggur secara tiba-tiba.

Sementara itu, awasi dan pantau kondisi kesehatan pasangan meskipun secara keseluruhan leo tidak perlu khawatir. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.

Cinta Leo

Hari ini akan menjadi hari yang baik di bidang percintaan. Renungkan beberapa momen spesial yang telah leo lalui bersama pasangan akhir-akhir ini, dan pikirkan bagaimana cara membangun hubungan yang penuh kasih sayang.

Jangan lupa untuk bersenang-senang dan menikmati waktu luang, karena itu akan memberi cerita untuk dibagikan dan ditertawakan bersama.