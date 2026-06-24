Ramalan Shio Besok Kamis 25 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

JawaPos.com – Bagi shio Tikus, cobalah untuk menghindari stress. Sementara shio Kerbau bisa menderita frustrasi dan konflik.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 25 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Cobalah untuk menghindari stress.

Ini terutama jika Anda menjalani kehidupan yang aktif atau memiliki tanggung jawab profesional atau keluarga yang penting.