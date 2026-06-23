Kaya Hati dan Materi, 5 Weton Ini Punya Jalur Rezeki Paling Komplet Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton magnet rezeki (Magnific)
JawaPos.com - Dalam tradisi budaya Jawa, weton telah lama digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, kecenderungan hidup, serta potensi rezeki seseorang.
Sistem ini menggabungkan hari lahir dengan hari pasaran Jawa, yang dipercaya membentuk energi serta keunikan tersendiri dalam diri setiap manusia.
Meskipun berasal dari kepercayaan tradisional, banyak masyarakat yang masih mengaitkan weton dengan pola perilaku dan cara seseorang merespons berbagai peluang dalam hidup.
Hal ini menjadikan weton bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga bahan refleksi diri untuk membaca potensi diri. Dalam pandangan primbon Jawa, rezeki tidak pernah terbatas pada kekayaan materi semata.
Sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Kidung Primbon pada Senin (22/06), konsep rezeki sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas. Hal itu mencakup nikmat kesehatan, hubungan sosial yang harmonis, peluang yang datang di waktu yang tepat, hingga ketenangan hidup yang esensial namun sering kali luput dari rasa syukur.
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1. Senin Legi
Senin Legi dalam primbon Jawa sering dikaitkan dengan pribadi yang mudah membangun hubungan sosial.
Anda yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dalam berbagai lingkungan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan itu menjadi modal penting untuk membuka peluang rezeki.
Relasi yang luas sering kali menjadi pintu datangnya kesempatan yang tidak terduga.
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