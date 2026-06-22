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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 02.05 WIB

Punya Bakat Jualan, 5 Weton Ini Cocok Jadi Pedagang Bikin Rezeki Lancar Menurut Primbon Jawa

Weton cocok jadi pedagang dan jualan bikin rezeki lancar menurut primbon jawa. (Magnific) - Image

Weton cocok jadi pedagang dan jualan bikin rezeki lancar menurut primbon jawa. (Magnific)

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang dinilai paling cocok jadi pedagang dan berpotensi meraih kaya raya dari jualan.

Kelima weton ini memiliki karakter alami yang sangat mendukung dunia perdagangan sehingga rezeki lancar menjadi hal yang wajar.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter mandiri, berkarisma, bertanggung jawab, dan cerdas menjadi modal utama setiap weton pedagang ini.

Dengan menekuni bidang perdagangan yang sesuai, potensi kaya raya berdagang dari kelima weton ini bisa terwujud secara nyata.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (22/6), tujuh weton cocok jadi pedagang dan jualan bikin rezeki lancar menurut primbon jawa.

1. Jumat Pon

Weton Jumat Pon berneptu 13 dan dikenal sebagai pribadi tertutup yang suka menyimpan masalah sendiri tanpa ikut campur urusan orang lain.

Kecerdasan yang dimiliki menjadi modal utama yang sangat mendukung kemampuan weton ini dalam membaca peluang di dunia perdagangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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