Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Senin, 22 Juni 2026 | 01.02 WIB

5 Weton yang Diprediksi Menarik Keberuntungan Besar Setelah 1 Suro Menurut Primbon Jawa Kuno

Ilustrasi Jawa kuno (Freepik) - Image

Ilustrasi Jawa kuno (Freepik)

JawaPos.com - Tradisi Primbon Jawa telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang digunakan masyarakat untuk memahami karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya. 

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menjadikan Primbon sebagai sumber motivasi dan refleksi diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menjelang dan setelah 1 Suro, terdapat sejumlah ramalan yang dipercaya membawa energi baru bagi beberapa weton tertentu. 

Dalam pandangan Primbon Jawa, periode ini sering dikaitkan dengan momentum perubahan, pembukaan peluang, serta datangnya berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit diraih.

Beberapa weton bahkan disebut memiliki potensi memperoleh keberuntungan, kemajuan karier, peningkatan ekonomi, hingga kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Berikut lima weton yang diprediksi akan mengalami banyak perubahan positif setelah 1 Suro menurut Primbon Jawa yang dihimpun dari kanal YouTube Mas Raden Official pada Minggu (21/06).

1. Senin Kliwon

Senin Kliwon memiliki neptu 12 yang berasal dari nilai hari Senin dan pasaran Kliwon. 

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi, pekerja keras, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan hidup.

Setelah 1 Suro, Senin Kliwon diprediksi memasuki fase yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Bisa Naik Kelas Jadi Pemimpin Baik Dihormati dan Disegani - Image
Zodiak

3 Weton yang Rezekinya Baik di Tahun 2026, Bisa Naik Kelas Jadi Pemimpin Baik Dihormati dan Disegani

Minggu, 21 Juni 2026 | 00.52 WIB

5 Weton Tibo Kudo yang Kuat Mandiri dan Hidup Enak Sampai Tua Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Tibo Kudo yang Kuat Mandiri dan Hidup Enak Sampai Tua Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.48 WIB

5 Weton Tibo Loro yang akan Bangkit dari Kesusahan Menuju Kemakmuran Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Tibo Loro yang akan Bangkit dari Kesusahan Menuju Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.46 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore