5 Weton yang Diprediksi Menarik Keberuntungan Besar Setelah 1 Suro Menurut Primbon Jawa Kuno

Ilustrasi Jawa kuno (Freepik)
JawaPos.com - Tradisi Primbon Jawa telah lama menjadi bagian dari warisan budaya yang digunakan masyarakat untuk memahami karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya.
Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak orang menjadikan Primbon sebagai sumber motivasi dan refleksi diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Menjelang dan setelah 1 Suro, terdapat sejumlah ramalan yang dipercaya membawa energi baru bagi beberapa weton tertentu.
Dalam pandangan Primbon Jawa, periode ini sering dikaitkan dengan momentum perubahan, pembukaan peluang, serta datangnya berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit diraih.
Beberapa weton bahkan disebut memiliki potensi memperoleh keberuntungan, kemajuan karier, peningkatan ekonomi, hingga kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan.
Berikut lima weton yang diprediksi akan mengalami banyak perubahan positif setelah 1 Suro menurut Primbon Jawa yang dihimpun dari kanal YouTube Mas Raden Official pada Minggu (21/06).
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1. Senin Kliwon
Senin Kliwon memiliki neptu 12 yang berasal dari nilai hari Senin dan pasaran Kliwon.
Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi, pekerja keras, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan hidup.
Setelah 1 Suro, Senin Kliwon diprediksi memasuki fase yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
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