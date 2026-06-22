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Aulia Rahmi
Senin, 22 Juni 2026 | 16.02 WIB

5 Weton Ini Diyakini Sebagai Magnet Rezeki dalam Primbon Jawa, Konon Paling Mudah Didekati Kekayaan

Ilustrasi Weton Magnet Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Weton Magnet Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Dalam tradisi budaya Jawa, Weton telah lama digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, kecenderungan hidup, dan potensi rezeki seseorang.

Sistem ini menggabungkan hari lahir dan pasaran Jawa yang dipercaya membentuk energi tertentu dalam diri manusia.

Meskipun berasal dari kepercayaan tradisional, banyak masyarakat masih mengaitkan weton dengan pola perilaku dan cara seseorang merespons peluang dalam kehidupan.

Hal ini menjadikan weton bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga bahan refleksi dalam membaca karakter diri.

Dalam pandangan Primbon Jawa, rezeki tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan materi semata dilansir dari kanal YouTube Kidung Primbon pada Senin (22/06).

Rezeki juga mencakup kesehatan, hubungan sosial yang baik, peluang yang datang tepat waktu, serta ketenangan hidup yang sering kali tidak disadari nilainya.

1. Senin Legi

Senin Legi dalam Primbon Jawa sering dikaitkan dengan pribadi yang mudah membangun hubungan sosial.

Anda yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dalam berbagai lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan tersebut menjadi modal penting untuk membuka peluang rezeki.

Editor: Hanny Suwindari
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