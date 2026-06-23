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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 20.20 WIB

Primbon Jawa Mengungkap 5 Weton yang Rezekinya Kerap Tertunda Meski Rajin Bekerja

Ilustrasi orang yang sedang bekerja keras. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sedang bekerja keras. (Magnific)

JawaPos.Com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang merasa sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga, tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. 

Kondisi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan mengapa sebagian orang tampak lebih cepat meraih kesuksesan, sementara yang lain harus menunggu lebih lama.

Dalam tradisi primbon Jawa, fenomena tersebut terkadang dikaitkan dengan perjalanan hidup yang dipengaruhi oleh weton kelahiran. 

Beberapa weton dipercaya memiliki karakter pekerja keras dan pantang menyerah, tetapi garis rezekinya cenderung datang secara bertahap. 

Artinya, mereka harus melalui lebih banyak ujian, pengalaman, dan proses sebelum menikmati hasil yang besar.

Perlu dipahami bahwa pembahasan weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa dan tidak dapat dijadikan kepastian. 

Rezeki dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, kesempatan, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa sering disebut memiliki rezeki yang kerap tertunda meski dikenal rajin bekerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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