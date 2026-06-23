Primbon Jawa Mengungkap 5 Weton yang Rezekinya Kerap Tertunda Meski Rajin Bekerja

Ilustrasi orang yang sedang bekerja keras. (Magnific)
JawaPos.Com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang merasa sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga, tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai harapan.
Kondisi seperti ini sering menimbulkan pertanyaan mengapa sebagian orang tampak lebih cepat meraih kesuksesan, sementara yang lain harus menunggu lebih lama.
Dalam tradisi primbon Jawa, fenomena tersebut terkadang dikaitkan dengan perjalanan hidup yang dipengaruhi oleh weton kelahiran.
Beberapa weton dipercaya memiliki karakter pekerja keras dan pantang menyerah, tetapi garis rezekinya cenderung datang secara bertahap.
Artinya, mereka harus melalui lebih banyak ujian, pengalaman, dan proses sebelum menikmati hasil yang besar.
Perlu dipahami bahwa pembahasan weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa dan tidak dapat dijadikan kepastian.
Rezeki dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, kesempatan, dan berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa sering disebut memiliki rezeki yang kerap tertunda meski dikenal rajin bekerja.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!