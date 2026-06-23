Hidupnya Penuh Kesempatan Emas, 7 Weton Ini Dipercaya Mampu Meraih Kemapanan Hingga Masa Tua

Ilustrasi weton yang hidupnya mapan hingga tua. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian yang melekat dalam budaya masyarakat Jawa.
Melalui perpaduan hari kelahiran dan pasaran, primbon Jawa memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan ukuran pasti, pembahasan tentang weton tetap menarik karena sering dikaitkan dengan keberuntungan, rezeki, dan peluang kesuksesan.
Dalam berbagai penafsiran primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan emas dalam kehidupan.
Kesempatan tersebut tidak selalu datang dalam bentuk kekayaan instan, tetapi berupa peluang usaha, karier yang berkembang, relasi yang mendukung, serta kemampuan memanfaatkan momentum yang tepat.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah tujuh weton yang dipercaya mampu meraih kemapanan hingga masa tua berkat karakter dan peluang yang menyertai perjalanan hidup mereka.
1. Senin Legi
Senin Legi dikenal sebagai weton yang memiliki sifat tenang, penuh pertimbangan, dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
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