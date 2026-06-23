Ada 9 Weton yang Kekayaan Mengalir Deras Tanpa Kerja yang Begitu Keras

JawaPos.com – Beberapa weton sering digambarkan memiliki alur kekayaan yang mengalir deras meski ritme kerja mereka tidak selalu sekeras lainnya.

Weton tertentu memunculkan kesan bahwa kekayaan datang lebih mudah tanpa perlu kerja yang terlalu berat setiap harinya.

Ada weton yang diyakini memiliki perpaduan energi kekayaan dan usaha kerja yang tetap ringan namun tetap stabil.

Hubungan antara weton dan kekayaan sering menghadirkan gambaran unik tentang kerja yang tidak selalu menuntut tenaga besar.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato pada Selasa (23/6), dijelaskan bahwa ada sembilan weton yang kekayaan mengalir deras tanpa kerja yang begitu keras.

1. Selasa Wage

Mereka yang terlahir di weton Selasa Wage memiliki karakter bersahaja dan tak suka menonjolkan diri di hadapan orang lain.