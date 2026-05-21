Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 21 Mei 2026 | 21.00 WIB

Sering Dikira Produktif tapi Sebenarnya Toxic, Kebiasaan Kerja Berikut Sebenarnya Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Anda

Ilustrasi overwork/Magnific - Image

Ilustrasi overwork/Magnific

JawaPos.com-Produktif memang baik untuk aktivitas pekerjaan. Sikap produktif dapat membantu kita menghasilkan lebih banyak dan meraih kesuksesan.

Namun, beberapa perilaku produktif ini bisa berubah menjadi toxic. Kondisi itu dikenal dengan istilah Toxic Productivity.

Toxic productivity merupakan obsesi seseorang untuk terus bekerja habis-habisan sampai mengorban dirinya sendiri, termasuk kesehatan mental dan kondisi fisik.

Toxic productivity juga sering membawa kecemasan ketika melihat orang lain terlihat lebih produktif. Mereka juga bisa merasa iri dengan pencapaian orang lain, dan merasa tertinggal, sampai akhirnya memaksakan diri supaya terlihat lebih sukses.

Melansir dari laman talenta.co dan nusamed.co.id pada (21/5)  ada perilaku-perilaku yang berpotensi berubah menjadi toxic productivity dan membuat seseorang kerap merasa stres dan burnout. 

Workaholic sebenarnya bukanlah hal yang buruk dan masih berdampak positif, asalkan dilakukan dalam batas yang wajar dan sehat. Namun, workaholic bisa berubah menjadi toxic disaat seseorang mulai terobsesi mencari-cari pengakuan dan validasi. Workaholic juga termasuk ke dalam toxic productivity saat seseorang mencoba mendistraksi permasalahan pribadi dengan bekerja tanpa henti. Hal ini dapat berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan mental dan fisik.

Hustle Culture juga dapat berdampak pada kondisi mental seseorang. Budaya hustle atau bekerja keras untuk mencapai kesuksesan finansial bisa berubah menjadi hal negatif, jika dilakukan tanpa jeda, mengorbankan kehidupan pribadi, kesehatan, waktu, kehidupan pribadi, dan memicu stres mental serta kelelahan fisik berlebih. 

Lembur bisa jadi kewajiban dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesekali. Namun kondisi ini bisa berubah jika dikerjakan secara terus menerus.kemudian anda menganggapnya sebagai bentuk kewajiban agar terlihat produktif. Bekerja melebihi kemampuan normal sangat berdampak pada kesehatan mental. 

Overachieving terhadap suatu pencapaian juga dapat berubah menjadi toxic. Keinginan untuk terus produktif dan menjadi yang terbaik dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental. Overachieving biasanya muncul dengan ciri-ciri tidak pernah merasa puas, membandingkan diri dengan orang lain, terlalu perfeksionis, hanya merasa bangga jika memiliki prestasi, sering merasa gagal, terlihat cemas,dan kehilangan waktu istirahat.

Multitasking dapat menjadi kemampuan yang bermanfaat. Namun, hal itu bisa berubah menjadi toxic jika dilakukan secara berlebihan. Bukan malah produktif, multitasking setiap saat dapat menurunkan kualitas, mudah terdistraksi, memicu stres, dan meningkatkan risiko burnout.  

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Seringkali Burnout Akibat Kerja Berlebihan? Bisa Jadi Itu Sindrom Kelelahan Kronis (CFS), Simak Faktanya - Image
Kesehatan

Seringkali Burnout Akibat Kerja Berlebihan? Bisa Jadi Itu Sindrom Kelelahan Kronis (CFS), Simak Faktanya

Rabu, 20 Mei 2026 | 05.32 WIB

Di Balik Dunia Kerja Modern! 4 Alasan Paling Absurd Karyawan Berprestasi Tinggi Bisa Dipecat, Dari Hal Sepele hingga Kebijakan Tak Masuk Akal - Image
Lifestyle

Di Balik Dunia Kerja Modern! 4 Alasan Paling Absurd Karyawan Berprestasi Tinggi Bisa Dipecat, Dari Hal Sepele hingga Kebijakan Tak Masuk Akal

Minggu, 26 April 2026 | 06.14 WIB

4 Kebiasaan Kerja Kantor Menyebalkan yang Jadikan Work From Home Pilihan Terbaik, Kata Psikologi - Image
Kepribadian

4 Kebiasaan Kerja Kantor Menyebalkan yang Jadikan Work From Home Pilihan Terbaik, Kata Psikologi

Senin, 20 April 2026 | 21.30 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore