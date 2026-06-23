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Aulia Rahmi
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.10 WIB

6 Shio yang Dikelilingi Energi Keberuntungan Finansial, Ada Sosok Baik Siap Memberi Dukungan

Ilustrasi Keberuntungan Finansial Shio (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio kerap menjadi topik yang menarik untuk disimak karena memberikan gambaran mengenai potensi keberuntungan, peluang, maupun tantangan yang mungkin dihadapi seseorang.

Meskipun tidak dapat dijadikan acuan pasti, banyak orang menjadikan ramalan sebagai motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.

Dalam sebuah prediksi terbaru, terdapat 6 shio yang disebut sedang berada dalam lingkaran energi keberuntungan finansial.

Energi tersebut tidak selalu berarti mendapatkan uang secara instan, melainkan hadirnya dukungan, bantuan, atau peluang yang dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Menariknya, keberuntungan tersebut diperkirakan datang melalui sosok-sosok yang memiliki kedekatan emosional.

Mereka bisa berupa sahabat, keluarga, pasangan, rekan kerja, atau seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan dan ingin membantu.

Berikut 6 shio yang diprediksi dikelilingi energi keberuntungan finansial dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai pribadi yang setia dan konsisten dalam menjalani berbagai aspek kehidupan.

Mereka tidak mudah mengubah pendirian dan cenderung memegang teguh komitmen yang telah dibuat.

Karakter tersebut membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Selain setia, pemilik Shio Ular juga memiliki jiwa petualang yang cukup kuat.

Mereka menyukai pengalaman baru, senang mempelajari hal-hal yang belum pernah dicoba, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda.

Kemampuan ini membantu mereka membangun relasi yang luas dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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