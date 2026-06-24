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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 24 Juni 2026 | 19.55 WIB

8 Shio yang Diprediksi Menjadi Langganan Keberuntungan Finansial, Uang Datang dari Berbagai Sumber

Ilustrasi shio yang beruntung finansial. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang beruntung finansial. (Magnific)

JawaPos.Com - Kesuksesan finansial sering kali tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga oleh kemampuan seseorang dalam melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter unik yang dipercaya memengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, membangun karier, serta mengelola keuangan.

Beberapa shio dikenal memiliki sifat yang mendukung keberhasilan dalam urusan rezeki. 

Mereka cenderung mudah menemukan peluang baru, membangun relasi yang menguntungkan, dan mengembangkan sumber penghasilan dari berbagai bidang. 

Karena itulah, shio-shio ini sering disebut sebagai langganan keberuntungan finansial yang mampu menarik rezeki dari banyak arah.

Dilansir dari kanal Youtube cs geteda, inilah delapan shio yang kerap dikaitkan dengan peluang finansial yang besar dan kemampuan menciptakan kemakmuran dalam hidup.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat serta keberanian dalam mengambil keputusan penting. 

Editor: Novia Tri Astuti
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