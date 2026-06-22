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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.55 WIB

Tipe Pelatih Sepak Bola Berdasarkan Zodiak, Ternyata Begini Cara Anda Membina Tim

ilustrasi pelatih sepak bola. - Image

ilustrasi pelatih sepak bola.

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa gaya Anda dalam membina sebuah tim sepak bola?

Baik itu motivasi yang membara, kecerdasan taktis, atau loyalitas tim yang tak tergoyahkan, ternyata tanda zodiak bisa menjadi jawabannya.

Tampaknya setiap zodiak dapat membawa cita rasa unik ke lapangan.

Melansir astotalk, mari simak tipe pelatih sepak bola berdasarkan tanda zodiak Anda.

1. Aries

Aries akan menjadi pelatih yang berapi-api, membangkitkan semangat di ruang ganti dengan motivasi yang menggetarkan.

Pelatih Aries berfokus pada kemenangan dan mendorong pemain untuk menjadi yang terbaik.

Harapkan tim yang selalu dalam mode menyerang, memecahkan rekor, dan meninggalkan kesan yang kuat di lapangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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