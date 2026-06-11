KONI Surabaya Nonaktifkan Pelatih yang Diduga Lecehkan Atlet Menembak 15 Tahun

JawaPos.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual melibatkan pelatih dan atlet menembak 15 tahun.

Korban adalah atlet menembak berinisial DS, perempuan, warga Kecamatan Lakarsantri. Terduga pelaku berinisial JL, pria asal Darmo Satelit yang kasusnya menyedot perhatian publik.

Ketua KONI Surabaya, Arderio Hukom menyampaikan, pihaknya telah menonaktifkan terduga pelaku dari kepengurusan Perbakin. Proses ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengungkapan kasus ini.

"Untuk orangnya yang terduga ini sudah dinonaktifkan dari kepengurusan Perbakin Surabaya. Sikap dari KONI Surabaya dan Perbakin Surabaya mendukung kasus ini terang benderang," katanya, Kamis (11/6).

Meski terduga bukan pelatih resmi Perbakin Surabaya, namun berstatus pengurus. Ia tidak memiliki SK pelatih dari Puslacab pusat latihan cabang olahraga menembak.

"Karena sebagai penggiat menembak di Surabaya ini kan ada banyak dan otomatis mungkin dia juga mengajarkan kepada atlet. Untuk ananda ini (korban) juga belum masuk sebagai atlet Surabaya," jelas Arderio.

KONI dan Perbakin Surabaya memberi dukungan agar kasus ini diungkap secara terbuka. Kasus ini pun jadi pelajaran penting untuk insan olahraga di Surabaya.