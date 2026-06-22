Keterampilan Sepak Bola Berdasarkan Zodiak, Aries Sang Striker hingga Cancer Sang Kapten!

JawaPos.com – Tanda zodiak tidak hanya memandu kepribadian, namun juga memprediksi kemampuan sepak bola seseorang.

Setiap zodiak membawa ciri khas unik ke lapangan, membuat permainan mereka sehebat zodiaknya.

Dengan bantuan semesta yang membimbing bakat sepak bola ini, zodiak menciptakan tim impian yang layak mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang.

Melansir astotalk, berikut keterampilan sepak bola berdasarkan tanda zodiak Anda.

Aries

Sang Striker. Aries memiliki energi dan tekad yang tak tertandingi, menjadikan mereka pencetak gol yang tak kenal takut.

Semangat kompetitif bawaan memastikan mereka selalu menjadi yang pertama mengejar bola dan melepaskan tembakan.